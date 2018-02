Mandag morgen kunne Danmarks Statistik fortælle, at en af de varer, der holdt udviklingen i inflationen tilbage i januar, var charterrejser. Der er dog tale om talteknik, for rejseselskaberne har det så ganske udmærket.

- Et billede af at vi sælger billigere rejser end normalt, det kan jeg ikke genkende. Det går ganske godt, og der er absolut ikke nogen priskrig.

- Jeg tror også, jeg kan tale for hele branchen, når jeg siger, at prisfald ikke er en trend, vi oplever, siger direktør for rejseselskabet Spies Jan Vendelboe.

- Lav arbejdsløshed og flere penge mellem hænderne kombineret med det ganske triste vejr i sommer og her i vinteren gør, at det går godt. Vi ligger væsentligt over salget fra sidste år.

Den sløje melding fra Danmarks Statistik er da også præget af statistisk teknik. Efteråret 2016 var præget af terrorangreb, der holdt danskerne hjemme. Da den frygt ebbede ud over nytår, steg priserne på rejser markant.

I år er stigningen fra december til januar derfor relativt mindre end den var i januar for et år siden.

- Slutningen af 2016 bar præg af, at det blev reageret på de terrorangreb, der var i året. Danskerne viste en fornuftig forsigtighed om, hvad man skulle gøre.

- Vi oplede mange spørgsmål og et mindre salg. Det går bedre nu. Der er større interesse og et større salg både til sommersæsonen og til vintersæsonen, siger pressechef i rejsebureauet TUI Christian Grandjean.

Terrorfrygten fra 2016 ramte Tyrkiet som rejsemål enormt hårdt, hvilket skabte et voldsomt pres på destinationer som Spanien og Grækenland. Det er dog lettet i år, fortæller både Spies og TUI.

- Tyrkiet begynder at komme tilbage igen, og man får væsentlig mere for sine penge der. Familierne ser, at man kan spare 30 procent i Tyrkiet, og så vælger de det.

- Det er godt for hele branchen, for hotellerne på de andre rejsemål havde nok fået det lidt for godt, siger Spies' Jan Vendelboe.