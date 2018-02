Chelsea-manager Antonio Conte håber på, at Andreas Christensen er klar til at få comeback efter en kort pause med en skade.

Mandag skal Chelsea forsøge at rette op på en skidt periode, når det engelske mesterhold på hjemmebane møder West Bromwich Albion i Premier League.

Uden danskerens deltagelse har Chelsea tabt de seneste to ligakampe og indkasseret syv scoringer.

- Andreas Christensen er helt sikkert en vigtig spiller for os, siger Conte til klubbens hjemmeside.

Italieneren har dog svært ved at vurdere, hvor stor betydning Andreas Christensens fravær har haft for Chelseas nedtur.

Nedturen begyndte, da danskeren udgik med en skade i et 0-3-nederlag til Bournemouth for to uger siden. Stillingen var fortsat 0-0, da Christensen måtte trække sig med en forstrækning. For en uge siden tabte Chelsea 1-4 til Watford.

- Det er rigtigt, at man skal se på statistikkerne, men vi skal også bruge dem korrekt.

- Christensen er i gang med en fantastisk sæson. Jeg ved ikke, hvad der er sket i de to sidste kampe, hvor Christensen ikke har været med.

- Vi lukkede ikke mål ind før, men nu har vi indkasseret syv mål i to kampe, siger Conte.

Chelsea indtager en femteplads i Premier League før mandagens hjemmekamp mod West Bromwich Albion.