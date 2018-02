Middelfart: Så er det officielt. Middelfart Lokaludvalg er blevet godkendt af Middelfart Byråd og optræder dermed nu på kommunens hjemmeside sammen med de 11 andre lokaludvalg, der eksisterer inden for kommunegrænsen.

Det nye lokaludvalg blev stiftet på en dramatisk generalforsamling tilbage i januar, hvor idémændene bag initiativet følte sig kørt ud på et sidespor, fordi Socialdemokratiets vælgerforening havde opfordret sine medlemmer til at stemme på fire konkrete kandidater, der alle blev valgt ind.

Ud af den fem mand store arbejdsgruppe, der havde lavet det indledende benarbejde, kom kun Kent Mosgård ind i bestyrelsen.Middelfart Lokaludvalg adskiller sig væsentligt fra kommunens øvrige 11 lokaludvalg, da det repræsenterer en større by. Derfor har bestyrelsen allerede luftet tanken om at splitte udvalget op i tre eller fire lokaludvalg for mindre områder af Middelfart, og det skal diskuteres på et offentligt møde, som finder sted på Middelfart Rådhus den 22. februar klokken 19.