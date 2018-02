Klassisk: I 2018 er det præcis 333 år siden, at den tyske barokkomponist Johann Sebastian Bach blev født, og en af kirkemusikkens mest banebrydende skikkelser var dermed kommet til verden. Man plejer at sige, at Bachs musik ikke rummer så meget som én tone for meget: Alt er stringent komponeret ud fra gennemtænkte matematiske systemer og med en stærk religiøs symbolik og musikalsk udtrykskraft. Tallet 3 går igen overalt i hans musik og refererer ikke mindst til Treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden. Derfor er det også fristende at markere de 333 år, og de gør de i Thomas Kingos Kirke i Odense, hvor organist Torben Krebs ved tre fyraftenskoncerter spiller et repræsentativt udvalg af J.S. Bachs enorme produktion - triosonater, koralbundne og frie værker. Koncerterne finder sted torsdag 22. februar, onsdag 28. februar samt torsdag 8. marts, alle dage kl. 17. (sisø)