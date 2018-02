Musik: I hjemlandet Sverige er Nordic et velkendt band, der har udgivet adskillige cd'er i løbet af de 10 år, det har eksisteret. Trioens nykomponerede, nutidige folkemusik og ekvilibristiske spil kan nu opleves ved en koncert tirsdag 13. februar kl. 20 på Arne B i Svendborg. Det er foreningen Folk for folk, der arrangerer. Ved koncerten kan man blandt andet nyde lyden af nyckelharpen, der har fået en lille renæssance i Sverige, og desuden er der mulighed for at opleve musik inspireret af alt lige fra poetiske valse til brasiliansk samba. Nordic består af Anders Löfberg, Erik Rydvall og Magnus Zetterlund. (sisø)