Debat: Køb et pengeskab eller en madras og et oversavet jagtgevær

Synspunkt: Bankerne skabte det pengeløse paradis, som gør Danmark verdensberømt. Nu er en af mine venner blevet pengeløs. Han havde netop købt en svensk ejendom, som nu skulle betales. Han havde en god økonomi i sin lille enmandsvirksomhed. Der var penge både på privatkontoen og erhvervskontoen i Danske Bank, som havde været hans bank i hele hans flittige voksenliv.

Pludselig manglede der 400.000 kroner på erhvervskontoen. Hans hårdt tjente penge var blevet digitaliserede i tryghedens navn, og nu var de lun luft. Politiets travlhed ved skærme og i fotovogne afholdt dem ikke fra at yde empatiske suk: "Du må se, om ikke banken vil erstatte dine tab."

Den gode bank, som netop havde tjent 10 milliarder kroner ved udgangen af 2017, var allerede kontaktet og havde straks anbefalet at tale med politiet. Den snarrådige bank havde på en eller anden måde lykkedes med at gøre pengene til så lun luft, at hverken forbryderne eller banken selv kunne få dem indløst.

Det skabte naturligvis vrede hos de "onde" i paradiset. Og min ven bliver nu med jævne mellemrum truet på liv og lemmer, hvis ikke han kan gøre den lune luft til russisk købekraft. Paradisets gode, danske politi var igen empatiske: "Du skal bare ringe, hvis ukendte mænd pludselig står i soveværelset!"

Oven på denne betryggelse forlød det fra banken, at min ven ikke havde taget misteltenen i ed. Som en tyv om natten, var der kommet ændringer med hensyn til tryghed for erhvervskonti. Travle erhvervsfolk må selv orientere sig med hensyn til spirende mistelten og nataktive slanger i paradiset.

Indestående på erhvervskonti er lun luft på herrens mark, hvis ikke der tegnes en særskilt forsikring. Banken kan ikke gøres ansvarlig for hacking af erhvervskonti. Det samme gælder for private konti, hvis banken kan sandsynliggøre, at disse også bruges til erhvervsmæssig omsætning.

Det pengeløse samfund er lige om hjørnet. Vi kan sende 4000 russerforskrækkede soldater til Baltikum og milliarder til den amerikanske våbenindustris jagerfly, men russere, nordkoreanere og hvem som helst kan leje dygtige hackere, så langtrækkende atomvåben bliver overflødige. Dygtige hackere kan på sekunder gøre os pengeløse.

Man må se for sig en kontorfuldmægtig i kulturministeriet på vandring ud af byen for at se, om hans plastikkort kan bytte sig til et par sprøjtede gulerødder ude på landet.

Centralbankernes chefer blev ikke sat bag tremmer, da de løste bankers insolvens ved at trykke dækningsløse penge i stride strømme. Disse omdeltes til minusrenter til mindre banker og mod gode renter til pengekasser i centralistiske hovedstæder, som gav pant i omgivende produktionssamfunds værdiskabelse.

Samtidig blev der set stort på staters BNP-snyd. Snyd, hvor blandt andet ældre-og ghettopleje, boligbobler, umyndiggørende bureaukrati og molboers lune luft i maven blev til plusser på BNP - for slet ikke at tale om kinesernes tomme storbybyggerier.

For at blive i de bibelske pengeanalogier: Af lun luft er de kommet. Til lun luft skal de blive. Og af lun luft vil de utvivlsomst genopstå.

Ingen ved, hvad globaliseringen har gang i. Humlebien ignorerer tyngdekraften og flyver blot videre.

Køb et godt pengeskab eller en solid madras (ikke luftmadras) plus et jagtgevær, som du under alle omstændigheder må have ved sengekanten.