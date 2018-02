Nordvestfyn: Det er tilsyneladende svært for nogle at holde fingrene fra de firhjulede, der holder parkeret inden for kommunegrænsen. Døgnrapporten fra Fyns Politi melder således om to indbrud i biler - samt et forsøg på brugstyveri af en personbil.

Sidstnævnte episode er fundet sted i løbet af den seneste uges tid, hvor en blå Wolkswagen, som holdt i Jernbanegade i Middelfart, var forsøgt stjålet, hvilket kunne ses af ejeren på tændingslåsen, som var ødelagt med en ukendt genstand.

En anden Wolkswagen, som holdt parkeret på Indslevvej i Nørre Aaby, har ligeledes haft ubudne gæster på et tidspunkt mellem klokken 15 fredag og klokken 8.30 lørdag, idet den forreste siderude i førersiden var knust, da ejeren gik ud til bilen om morgenen. En Pioner-radio og en Universal-fjernbetjener samt cd er stjålet fra bilen. Og to døgn tidligere gik det ud over en Ford Transit Connect-varebil på Vestre Hougvej i Middelfart, hvor låsen på bagdøren blev brudt op af ukendte personer, som er stukket derfra med værktøj.