Kommunen har meldt ud, at fra 1. februar vil man ikke længere optage meddelelser om aktiviteter i frivillige foreninger. På spørgsmålet om det rimelige heri, udtaler koordinationskoordinator Rikke Storm, at det er det, for kommunen skal spare. På sædvanlig akademikervis er rådet, at foreningerne blot kan benytte de digitale platforme.

Det er som om, man igen totalt ignorerer, at uanset hvor mange hjemmesider og facebookgrupper vi opretter, vil der være en betydelig restgruppe, der ikke ejer en pc, for hvem en platform ikke er digital, men et sted, hvor man venter på toget, og for hvem hjemmesider og Facebook er uforståelig snak.

I en forening med cirka 290 medlemmer fra 60 år og opefter, hvor de fleste tilbud er baseret på fysiske aktiviteter, indsamler bestyrelsen alle de emailadresser, vi kan, for at kunne orientere ad den vej. Men uanset hvad vil vi stå tilbage med en betydelig restgruppe, hvor vi har samme problem som før - vi skal annoncere.

Takket være kontingentbetaling fra en række medlemmer, der ikke deltager aktivt i nogle af aktiviteterne, hænger budgettet lige præcist sammen uden annonceudgifter. Vi modtager et pænt beløb §18-midler, men de penge må ikke bruges til almindelige driftsudgifter, så skal der skaffes flere penge, kan vi blive nødsaget til at skære en eller flere af de mest søgte aktiviteter væk, og så er det, man kan spørge, om der overhovedet er nogen grund til at annoncere?