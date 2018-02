Gl. Avernæs: Skønhedsdagen på Gl. Avernæs søndag 4. marts klokken 10-18 er blevet et hit. Tilbuddet om behandlinger og goodiebags er udsolgt, men der er plads til alle, som ønsker at få et kig på de mange stande, Aborg Wellness, Frisør AB, Assens Fodpleje, By Marlene, Kjærs Zoneterapi, Japansk Lifting, Negleteknikeren og zoneterapi. Klokken 12.30 kan man høre et foredrag om hudplejeserien danske Ecooking. Det koster 75 kroner og skal bookes på tlf. 6373 7373. Mellem klokken 13 og 16 kan man også købe kaffe og kage Gl. Avernæs' nye restaurant mod at betale 75 kroner. /EXP