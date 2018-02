Fundet af en stor bombe i Themsen førte søndag til, at London City Airport måtte lukke ned for trafik.

London City Airport oplyste søndag aften, at man har indstillet flytrafik til og fra lufthavnen efter fundet af en bombe fra Anden Verdenskrig i floden Themsen tæt ved landingsbanerne.

Bomben blev nærmere bestemt fundet nær havnen King George V Dock, der ligger tæt ved en landingsbane i Londons mest centralt beliggende lufthavn.

London blev bombarderet under den såkaldte "blitzkrieg", hvor de tyske luftstyrker mellem september 1940 og maj 1941 smed tusindvis af bomber over byen.

- En eksklusionszone på 214 meter er blevet implementeret som en sikkerhedsforanstaltning af Londons politi. London City Airport er lige nu lukket som et resultat deraf, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Der er for nuværende ingen forlydender om, hvornår lufthavnen åbner.

I mellemtiden er rejsende blevet bedt om at undgå at tage ud til London City Airport.

- Alle passagerer, der skal rejse fra London City Airport mandag, rådes til at kontakte deres flyselskab for mere information, lyder det fra lufthavnen.

London City Airport sender primært fly ud på korte ruter. Den ligger i det østlige London tæt ved forretningsområdet ved Canary Wharf.

Londons Metropolitan Police siger, at fundet af bomben skete omkring klokken fem om morgenen lokal tid søndag. Eksklusionszonen trådte i kraft omkring klokken ti om aftenen - 17 timer senere.

Beslutningen blev ifølge politiet taget "for at sikre, at krigsmateriellet kan blive håndteret uden risiko for befolkningen". Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Specialister arbejder sammen med flåden om at få den store bombe fjernet.