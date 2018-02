Der var danskermøde i NHL søndag, og her slog Detroit Red Wings overraskende Washington Capitals.

Det var top mod bund, da Washington Capitals og Lars Eller tog mod Frans Nielsen og Detroit Red Wings hjemme i Capital One Arena søndag.

Kampen endte dog 5-4 til Detroit efter overtid. Frans Nielsen leverede to assister for Detroit Red Wings.

Danske Lars Eller, der forleden underskrev en kæmpekontrakt med Washington, fik 14 minutter på isen uden at lave point.

Kampen startede som forventet, med at Washington bragte sig i front. Det var stjernen Alex Ovechkin, der efter fire minutter sendte holdet fra hovedstaden foran.

Men efter 13 minutter brød Frans Nielsen et Washington-angreb, og pucken røg frem til Justin Abdelkader, der sendte den i mål. Så var der udlignet, og i anden periode gik det hele galt for hjemmeholdet.

Her scorede Detroit tre gange, og Nielsen blev endda noteret for endnu en assist. Han har nu lavet seks point i de seneste fire kampe og 23 fordelt på hele sæsonen.

I tredje periode vågnede hjemmeholdet dog igen. Med tre mål fik Washington fremtvunget overtid, men her gik der kun to minutter, før Tomas Tatar afgjorde kampen til Detroits fordel.

Med sejren rykker Detroit en plads op i tabellen for Eastern Conference i NHL. Holdet er nu på en 12.-plads. Washington forpassede med nederlaget chancen for at rykke op på siden af Toronto på 3.-pladsen.

Et andet sted i NHL scorede Nikolaj Ehlers for Winnipeg Jets, der tabte 1-3 til New York Rangers. Det var Ehlers' point nummer 40 i sæsonen.

Winnipeg ligger nummer tre i Western Conference og er på sikker kurs mod slutspillet.