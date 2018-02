Hjælp virksomhederne i udlandet. Vi skal rydde vejen - ikke spærre den

Eksport: I de her dage er det koldt udenfor. Og når der er sne på fortovet, så skal det selvfølgelig skovles og saltes, så folk ikke vælter og slår sig. Som politiker betragter jeg egentlig mest af alt mig selv som en af dem med sneskovl. En, der skal sørge for, at private virksomheder kan komme frem uden at vælte.

Som borgerlig liberal politiker skal jeg forsøge at gøre det så attraktivt som muligt for danske virksomheder at søge eksportmuligheder i udlandet.

Man skal skovle godt og grundigt for at sikre, at de danske virksomheder når længst muligt ud i verden med færrest mulige bump, forhindringer og modstand på vejen.

De skal have de samme eller bedre rammevilkår som konkurrenter ude i Europa og på det globale marked og ingen nationale særregler, der først og fremmest hæmmer hjemmemarkedet, men også mulighederne for eksport.

Danmark er et foregangsland på mange punkter, og det gælder ikke mindst eksporten af danskproducerede fødevarer. Det skal vi værne om.

Hvor er vi heldige at bo i et land, der producerer varer af så høj kvalitet, at man vil spise dem i hele verden. Danske landmænd eksporterer ikke blot til vores nærtliggende lande i Europa. De danske fødevarer når langt længere end det og er også i høj kurs i både USA, Japan og Kina.

Og midt i kulden findes også solstrålehistorier, vi kan varme os ved.

Netop inden for fødevareområdet er der lige blevet etableret en stor eksportmulighed med varmebehandlet grisekød til Kina. Noget, der er blevet arbejdet intenst på i samarbejde fødevareerhvervet, politikerne og myndighederne imellem.

Danmark er blandt de første lande i verden, der kan sælge varmebehandlet grisekød til kineserne.

Det er i første omgang en eksportværdi på op til 250 millioner kroner, der er tale om og på sigt endnu mere. Det er helt og aldeles fantastisk. Det holder de danske eksporthjul i gang.

Men at det store udland er glade for vores fødevarer, skal vi ikke tage for givet. Det skyldes vores dygtige landmænd og tusind tak for det! Det er vigtigt, at vi anerkender dem og det faglige moderne fødevareerhverv. Det er godt for mange ting.