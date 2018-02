The Weinstein Company skulle have beskyttet ansatte mod Harvey Weinstein, der anklages for overgreb.

Delstaten New Yorks chefanklager stævner The Weinstein Company med påstand om, at ledelsen ikke beskyttede sine ansatte mod filmproducenten og tidligere direktør Harvey Weinstein.

I stævningen hævder chefanklager Eric Schneiderman, at Weinstein seksuelt har chikaneret medarbejdere og misbrugt kvinder i årevis.

Der er også lagt sag an mod Weinsteins bror, Robert Weinstein, som er ham, han stiftede filmselskabet sammen med.

Det sker, fordi Robert Weinstein angiveligt undlod at handle, selv om han gentagne gange blev præsenteret for troværdige tegn på Harvey Weinsteins chikane og misbrug.

Harvey Weinstein blev fyret sidste år, efter at en lang række kvinder har anklaget ham for voldtægt og seksuelle overgreb. Han har nægtet sig skyldig i sex uden samtykke.

Harvey Weinstein har i årevis været en af de mest indflydelsesrige personer i Hollywood.

Antallet af personer, som har anklaget Weinstein, og som tæller kendte skuespillere som Angelina Jolie, Uma Thurman og danske Connie Nielsen, er vokset løbende. Listen tæller nu flere end 70 kvinder.

Chefanklager Eric Schneiderman siger, at The Weinstein Company skal sørge for, at Weinsteins ofre får erstatning.

The Weinstein Company har været i dialog med investorer om salg, men chefanklagerens sag har sat disse forhandlinger i bero.

Seksuel chikane er blevet et meget diskuteret tema, efter at skandalen om Harvey Weinstein udløste den såkaldte Metoo-bevægelse i efteråret sidste år.

Bevægelsen har sat fokus på sexchikane verden over. Til at begynde med hovedsageligt inden for filmindustrien og blandt skuespillere, men nu mere eller mindre i alle brancher.