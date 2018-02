Serena Williams havde bebudet et comeback til tennissporten i forbindelse med Australian Open.

Den 36-årige amerikanske tennisdronning opgav dog at forsvare sin titel, og søndag var Serena Williams så tilbage i sin første officielle kamp i over et år, efter at hun blev mor i efteråret 2017.

Serena Williams stillede op i double i Fed Cup-turneringen, og her spillede hun sammen med søster Venus Williams i slaget mod Holland.

Det blev dog aldrig det store comeback, da de to Williams-søstre måtte indkassere et nederlag på 2-6, 3-6 til Lesley Kerkhove og Demi Schuurs.

USA, som er forsvarende mester, vandt dog samlet 3-1 over Holland.

Sejren betyder, at USA i semifinalen møder Frankrig i april, efter at Frankrig besejrede Belgien 3-2.

- Hvis, jeg skal være helt ærlig, så føler jeg, at vi optrådte som et hold. Der var os spillere på banen og så publikum. Vi var alle sammen om det, og det føltes fantastisk, lød det fra Serena Williams efter doublekampen ifølge AP.

Serena Williams er noteret for 23 grand slam-titler i karrieren indtil nu.