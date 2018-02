Job: Hos den danske frøvirksomhed DLF er man helt afhængig af kloge forskere og medarbejdere - både fra Danmark og udlandet. De er nemlig medvirkende til, at græsfrø fra DLF er blevet valgt på størstedelen af de fodboldbaner, der lægger græs til VM i Rusland til sommer.

Men DLF har en stor udfordring. De kan ikke skaffe den arbejdskraft, de mangler til deres ledige job, ligesom rigtig mange andre i fødevareklyngen.

I 2018 forventes antallet af lønmodtagere i Danmark at nå et rekordhøjt niveau, og de seneste fem år er beskæftigelsen steget støt. Hvad vi måske sjældent tænker over er, at denne udvikling kun har været mulig på grund af den stigende tilgang af udenlandsk arbejdskraft, vi har haft.

I 2016 blev 40 pct. af stigningen i arbejdsstyrken f.eks. dækket af udenlandsk arbejdskraft.

Men tilgangen af arbejdskraft fra EU-lande er faldet kraftigt siden midten af 2016. Det skyldes, at der også er voksende mangel på arbejdskraft i resten af EU, og at det stærke økonomiske opsving i f.eks. Polen gør det mindre attraktivt at arbejde i Danmark.

Og det kan være én af forklaringerne på, at ca. hver fjerde virksomhed i fødevare- og agroindustrien for tiden oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Samme tendens viser sig i landbruget.

Det er alvorligt, for det kan i sidste ende betyde, at vores virksomheder må sige nej til ordrer og dermed miste job og vækst.

Tænk hvis manglen på arbejdskraft havde forhindret en dansk virksomhed i at levere græsset til VM i fodbold. Den stolthed, den velfærd og de eksportkroner skulle vi nødigt gå glip af.

Fødevare- og agroindustrien tegner sig for 25 pct. af Danmark vareeksport, og pt. har vi rekordhøje forventninger om at øge antallet af medarbejdere i den kommende tid. Derfor skal vi have løst denne udfordring. Skal Danmark blive rigere og have højere velfærd, skal vi have flere både danskere og kollegaer fra udlandet i job.

Vi bør kigge på, hvordan vi kan gøre Danmark endnu mere attraktivt at arbejde i.

Jobkortordningen, der giver udlændige med et jobtilbud hurtig tilladelse til at arbejde i Danmark, fungerer fint på mange måder, men vi må overveje at udvide den til også at omfatte en række faglærte kompetencer på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. I fødevareklyngen leder vi nemlig både efter folk med lange videregående uddannelser og faglærte grupper som smede og slagtere.

Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at det var en fejl at sætte lønkravet i beløbsgrænsen for beløbsordningen op. Forhøjelsen til de 408.000 kr. bør derfor rulles tilbage, så virksomheder får lettere adgang til de nødvendige medarbejdere.