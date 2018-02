Sæt de offentligt ansatte fri

Hvis man skal beskrive danskernes helt særlige tillid til hinanden, skal man gøre det med jordbærbakker.

Ja, det lyder måske mærkeligt, men fortællingen om jordbærbakkerne hives ofte frem af forskere. Hvis du kører rundt i det danske sommerland, så har du sikkert opdaget de mange boder og stande, som står ude ved vejene, og hvor du kan købe friskplukkede jordbær, ærter og hvad der ellers er i sæson lige nu. Det helt særlige er, at boderne mange steder er ubemandede - der er ingen kontrol. Der står blot en metalboks, som folk kan putte deres penge i. Danskerne løber ikke deres vej, selvom de sikkert godt kunne slippe afsted med det. De betaler for varerne. Det kalder jeg tillid! Danmark er nemlig grundlæggende et land fuld af ærlige og hæderlige mennesker, som grundlæggende stoler på deres næste.

Vi ved også, at Danmark er helt i top i diverse lykkemålinger. Vi er slet og ret et af de mest lykkelige - eller tilfredse, om man vil - folkefærd i verden. Det skyldes den store tillid, vi har til hinanden. Og ikke mindst tilliden til vores institutioner, myndigheder og retsvæsen. Generelt er korruptionen nærmest ikke-eksisterende i forhold til andre lande.

Når jeg bringer dette op, så er det for at påpege det paradoks, at tilliden af en eller anden årsag ofte forsvinder i den offentlige sektor, når det handler om statens tillid til de offentligt ansatte. Det er hvert fald sådan, jeg tolker det, når jeg ser, hvad man udsætter medarbejderen i kommunen, regionen eller staten for. De skal registrere, dokumentere og kontrollere i én uendelighed. Der er ikke grænser for, hvad man sætter skolelæreren, sygeplejersken eller sagsbehandlingen til at udfylde af skemaer. Store dele af deres arbejdstid bruges foran computeren i stedet for at bruge tiden på dem, det handler om: Borgerne. F.eks. fremgår det fra en undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd i 2014, at sygeplejerskerne bruger 14,4 millioner timer om året på at dokumentere. Det er en stigning på 19 procent i forhold til 2008.

Sygeplejerskerne skønner i undersøgelsen, at fire ud af de 14,4 millioner timer bruges på unødvendig dokumentation. Spild af tid og ressourcer med andre ord. Det er tankevækkende, at sygeplejerskerne i så høj grad finder dokumentationen nytteløs.

Dokumentation og registrering kan skam være helt på sin plads i forhold til udskrivelse af medicin og mange andre ting. Problemet er, når bureaukratiet tager overhånd, og den megen dokumentation bliver et udtryk for mistillid. Ikke alene tager det tid og nærvær fra borgere og patienter. Det er også skidt for medarbejdernes trivsel og faglige begejstring. Der er mindre overskud til den kerneopgave, som de offentligt ansatte så gerne vil løse, og som de er så knaldhamrende dygtige til.

Siden Liberal Alliances fødsel er vi gået til kamp mod det unødvendige bureaukrati - det er sågar en af vores fire mærkesager. Den kamp fortsætter ufortrødent! Helt konkret har flere LA-ministre sat gang i initiativer, der skal gøre op med det meningsløse bureaukrati. Men der skal mere til end det. Vi skal først og fremmest ændre kulturen og gøre op med politikernes standardreaktion om mere kontrol hver gang, der påpeges et konkret problem. Hvad med at løsningen var mere tillid? Ligesom med jordbærbakkerne. Det er på høje tid, at vi tager fat ved nældens rod og sætter skolelæreren, sygeplejersken - og alle andre de offentligt ansatte - fri!