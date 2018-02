Når du bliver gammel. Det skal ikke være nødvendigt at forsikre sig mod en værdig alderdom

For nylig kunne man læse, at et af landets største pensionsselskaber nu tilbyder deres kunder særlige ordninger med årlige sundhedstjek, vejledning og fordelagtige tilbud på sundhedsfaglig pleje og omsorg. Hvad er der nu galt med det, tænker mange måske. Man kan jo ikke få for meget sundhed eller pleje. Men man kan få for lidt.

Og det er her, problemet er. Ældreplejen er - med VLAK-regeringen ved roret - på en forkert kurs. Mens antallet af ældre de senere år er steget, er kommunernes budgetter ikke fulgt med. En analyse fra Ældresagen viser, at på trods af værdighedsmilliarden har 80 ud af landets 98 kommuner sparet på udgifterne pr. ældre over 80 år fra 2015 til 2017. Nedskæringerne har meget tydelige konsekvenser. Siden regeringsskiftet i 2015, hvor Lars Løkke blev statsminister, er der blevet 2.300 færre medarbejdere i ældreplejen. Det kan selvfølgelig mærkes. Både blandt medarbejderne i ældreplejen, som oplever, at de har fået færre kollegaer. Men også blandt de ældre. Der er ganske enkelt blevet mindre tid til pleje og omsorg.

Det vækker stor bekymring hos mig. Og jeg er ikke den eneste, der er bekymret. Trygfondens tryghedsmåling fra 2017 viser, at 54 pct. af danskerne er bekymrede for, om der er en tilstrækkelig god ældrepleje til dem, når de bliver gamle. Derfor kan man ikke bebrejde pensionsselskaber eller andre, som spotter en god forretningsidé ved at gå ind på markedet for sundheds- og velfærdsforsikringer.

Alligevel bør alarmklokkerne ringe hos alle, der holder af og værdsætter det danske velfærdssamfund. For hvad er det egentlig, det siger om vores velfærd? Det fortæller os meget klart, at velfærden på nogle stræk ikke er god nok i dag. Og at den grundlæggende genrationskontrakt, der bærer vores samfund, er i fare. Gør din pligt, kræv din ret: når du har arbejdet er langt liv, forsørget dig og dine og svaret din skat, så skal du også vide at fællesskabet er der for dig, når du ikke kan klare dig selv længere på grund af alderens skavanker.

Derfor er der grund til at råbe vagt i gevær. Vi er ved at bevæge os ud på en farlig glidebane, hvis forsikringsselskaber skal holde hånden under vores velfærd og lappe de huller, vi allerede i dag ser i ældreplejen og sundhedsvæsenet. Huller, som kun vil vokse sig større, hvis regeringen får held til at føre sine økonomiske planer ud i livet. Når vi i fremtiden bliver flere ældre og flere børn, så koster det noget. Men hver gang det koster 1 krone, at vi bliver flere ældre og børn, vil regeringen kun betale 43 øre. I Socialdemokratiet siger vi meget klart, at de offentlige budgetter skal følge med det stigende antal ældre og børn. Ellers udhules velfærden. Det er ikke bare noget, vi siger. Vi har også afsat penge til det i vores økonomiske plan frem mod 2025.

Siden Stauning med Kanslergadeforliget og socialreformen i 1933 lagde den første grundsten til det universelle velfærdssamfund, vi kender i dag, har Socialdemokratiet kæmpet for fri og lige adgang til sundhed og en værdig ældrepleje, når man bliver gammel. Så det aldrig er størrelsen på pengepungen, der afgør, hvor god en hjælp man får. Vi skal ikke tilbage til datidens almissesystem, hvor en ordentlig velfærd kun var forbeholdt dem med penge på lommen, mens alle andre blev spist af med små almisser. Hvor danskerne var opdelt i A- og B-hold, når det kom til adgangen til sundhed og omsorg i alderdommen. Vi skal have et ordentligt velfærdssamfund, hvor alle danskere er på A-holdet.

Det er derfor vi i Socialdemokratiet siger: Velfærd først! Vi skal udvikle velfærden. Ikke afvikle den, så man bliver nødt til at tegne forsikringer for at få en værdig alderdom. Pensionskassernes nye produkter må og skal være et wake up call for alle, der holder af den danske samfundsmodel.