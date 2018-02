Lyngby var søndag tilbage på fodboldbanen i Superligaen, efter at det i fredags lykkedes klubben at undgå en truende konkurs.

Lyngby-træner Thomas Nørgaard er skuffet efter 1-3-nederlaget hjemme til Brøndby.

- Som jeg lige har sagt til spillerne nede i omklædningsrummet, så er det ikke fordi, at denne situation har gjort det sjovere at tabe. Det stinker lige så meget af pis som altid.

- Til gengæld kan vi udlede to ting af dagen. Vi spillede mod de kommende mestre, hvis jeg skulle bruge mine sparepenge til noget. Jeg synes, at Brøndby er gode, siger Thomas Nørgaard.

Træneren mener, at nogle af Lyngbys spillere viste god moral trods nederlaget.

- Når vi spiller fodbold, så spiller vi altid om point. Men søndag var der nogle fodboldspillere, som spiller herude i Kongens Lyngby, der vandt nogle hjerter.

- Det er også noget, man kan vinde en gang imellem, påpeger Thomas Nørgaard.

Brøndby-træner Alexander Zorniger var omvendt godt tilfreds med selve sejren på banen i den første ligakamp i år.

- Jeg er meget tilfreds. Det var en mentalt svær kamp. Vi viste fra start af, at Lyngby ikke skulle have en chance i denne kamp, siger Zorniger.

Han vurderer, at Lyngby godt kan undgå nedrykning i denne sæson, men at klubben vil savne spillere som eksempelvis Mikkel Rygaard og Bror Blume.

De forlod sammen med tre marginalspillere Lyngby, da klubben endnu ikke havde betalt løn.

- Lyngby kan godt blive i Superligaen. De næste uger vil vise, hvor stort et tab, det vil være for Lyngby at have mistet de spillere, siger Zorniger.