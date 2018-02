FC Nordsjællands træner, Kasper Hjulmand, ærgrer sig over, at holdets sejr forsvandt med blæsten i anden halvleg af søndagens udekamp mod Sønderjyske i Alka Superligaen.

Efter en godkendt første halvleg, hvor FCN kom foran på et selvmål, vendte Sønderjyske udviklingen til en 2-1-sejr.

Dermed tabte FCN terræn til Brøndby på rækkens andenplads, og snakken om, hvordan FCN kan klare sig uden den solgte topscorer Emiliano Marcondes får formentlig ny næring.

Kasper Hjulmand fremhæver dog defensiv passivitet frem for manglende offensiv skarphed, da kampen tippede efter pausen på det vindomblæste og udfordrende græsunderlag i Haderslev.

- Vi kom ud og var for passive. Banen var ikke så dårlig, at vi skulle glemme at spille på den, og så gav vi dem to mål, siger Kasper Hjulmand til Eurosport efter kampen.

- Først fik vi ikke lagt pres på ude i siden, og så lavede de et mål efter frispark, opsummerer han.

I den anden ende noterede han sig muligheder nok og konkluderer på kampen med ordene:

- Det var helt unødvendigt, at vi tabte.

I Sønderjyske-lejren udtrykker Niki Zimling stolthed over, at hjemmeholdet kom sig oven på et selvmål og knoklede sejren hjem.

Hans holdkammerat Marcel Rømer sender også en tak til vejr og vind.

- Forholdene var til vores fordel, og i forhold til vind og baneforhold var kampen på vores præmisser. Hvis vi gør vores ting, så vinder vi ni ud af ti gange sådanne kampe mod Nordsjælland.

- Vinden er til vores fordel, når vi møder et godt teknisk hold som FCN, siger Marcel Rømer på Sønderjyskes officielle Twitter-konto.