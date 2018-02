FODBOLD: Med sine tre mål kravlede Anders K. Jacobsen op på en delt fjerdeplads på Superligaens topscorerliste med sine ti mål i tyve kampe.

- Vore fans og også os selv måler os på, at vi scorer en masse mål. Det er det, vi som angribere er ansat til og det er dejligt at lave dem, men det er omvendt endnu mere frustrerende, når man ikke laver dem. Derfor tænker jeg allerede på kampen mod Nordsjælland på fredag og vil prøve at gentage det, sagde Anders K. Jacobsen, der blev kåret som "Man of the Match" af OB's fanpanel og som bedste mand i Sport Fyns vurdering.

- Jeg fokuserer ikke så meget på vores målscore. Vi skal have de point, der gør det unødvendigt at spekulere på. Jeg føler mig fit og har lavet de mål, jeg skal lave i denne sæson, og det betyder en hel del. Jeg føler mig skadesfri og jeg lægger boldene ind på hylden, når chancen opstår, og det har jegtidligere haft problemer med og i dag gik det nogenlunde, sagde Anders K. Jacobsen

- Det er for tidligt at vurdere, om vi får succes med at spille mere direkte som i dag. Vi gik ind til kampen på en bedre bane, end vi havde frygtet på forhånd. Vi fik kontrolleret kampen fra start til slut og vores plan med at skyde brystet frem og vise en masse energi gik op, mente han, der tidligere i 2016 mod Viborg lavede tre mål, men ellers skal tilbage til Næsby-tiden for at huske den slags bedrifter.