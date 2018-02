Troels Kløve var meget glad for sin debut for OB

FODBOLD: OB havde ingen udenlandske markspillere med fra start - og dog.

- Troels Kløve har en meget atletisk krop og har lunger for tre personer. Han løber dybt og fiser meget op og ned. Han er næsten kenyansk i sit løb. Måske har han afrikanske gener, mente Rasmus Festersen om OB's debutant, der også var meget tilfreds.

- Hvis jeg skulle have haft et 12-tal, så skulle jeg måske have puttet den bold ind, da jeg kom alene med målmanden i første halvleg. Jeg mistede et skridt på den bløde bane og skulle vel bare have klappet til den med venstrebenet. Men det altoverskyggende var sejren og, at vi kunne levere så overbevisende en indsats, som vi gjorde. Det var fedt at være en del af. Det var os, der gjorde det svært for dem og vi spillede mere direkte, end holdet ellers har været vant til, og det gav en masse afslutninger og mål, sagde Troels Kløve.

- Vi bevarer begge ben på jorden. Vi skal ikke ud og vinde 6-0 eller 6-1 i de næste kampe. Vi skal have point og i sidste ende komme i top seks. Vores målscore nu kan godt være et halvt point værd i sidste ende, mente Troels Kløve.

- Forskellen på holdene i dag er vel, at vores trup er en Superliga-trup med mange profiler. Helsingør kommer som oprykker med mange tidligere 1. divisionsspillere på holdet. Vi fik bevist forskellen ved at skrue op for tempoet og så fik de det svært, sagde Kløve og mente, at han selv er et godt match til den type fodbold, OB vil spille.

- Det var rart at se, at det så også fungerede, sagde han.