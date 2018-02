For på forhånd var der lovet én bolle pr. barn. Efter tøndeslagning og uddeling af præmier til kattekonger- og dronninger og for bedst udklædte blev der budt til bollebuffetten, hvor bestyrelsesmedlemmer og hjælpere en smule bekymrede så, hvordan det svandt i beholdningen af cremeboller med skriggrøn og signalrød glasur.

Tilstrømningen af feer, hekse, ninjaer, søde insekter, katte, brandmænd, cowboyer, Pippi Langstrømper og prinsesser var imidlertid så stor, at der blev sendt bud i byen for at hente flere boller.

Så bestyrelsen for Ørbæk Borgerforening havde forud for søndagens fastelavnsfest i Ørbæk Midtpunkt valgt at bestille boller i et antal som de forgange år.

Alle hjælpere og bestyrelse var trods bolle-bekymringen positivt overvældede og glade for, at så mange børn og deres voksne havde lyst til at klæde sig festligt ud - især børnene, i hvert fald - og møde op til et par timer med håndfast køllesmæk mod fastelavnstønderne. Børnene i alle aldre gik frisk til den og fik på en god halv times tid tævet alle tønder i smadder, så indholdet af slik væltede ud på gulvet, lige til at samle op.

- To stykker til hver! lød omkvædet fra tøndepasserne til de ivrige børn, bøjet over tønderesterne. For da der på dagen var så mange børn, var det nødvendigt med en vis rationering. Alt tydede på, at alle børn også fik hver deres andel af tøndeslikket og kunne sætte sig hen midt i salen for at blive underholdt af klovnen Tapé.