Sanderum: Ejerne af en villa på Løkkevej i Odense kom kort efter midnat natten til søndag hjem til et ærgerligt syn. En tyv havde brudt et vindue til villaen op og var ad den vej kommet ind i huset, hvor der var efterladt tydelige spor af jord og sand på gulvet.Efter at have gennemrodet en stor del af huset havde tyven ifølge politiets oplysninger snuppet et Tommy Hilfiger-armbåndsur og forladt huset, formentlig via en havedør.Indbruddet er sket i løbet af lørdagen, oplyser Fyns Politi.