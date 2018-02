Fremmødet var over al forventning, da der for første gang i lang tid kom liv i Ringes gamles stationsbygning. Det giver initiativtagere blod på tanden.

Ringe: Håbet hed 20, højst 30-40 tilmeldte, men ikke mindre end 110 dukkede op, da der søndag formiddag var fastelavnsfest i den gamle stationsbygning i Ringe. Det er første arrangement, foreningen bag projektet "Liv i Ringe Stationsbygning" står bag, og fastelavnsfesten var arrangeret sammen med to dagplejere fra Ringe. Faktisk overtager foreningen først stationsbygningen 1. marts, men havde fået lov af DSB, som ejer bygningen, til at låne den et par uger før tid.

Lejer bygning af DSB Foreningen bag projekt "Liv i Ringe Stationsbygning" har fået 30.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget.Derudover har Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen selv postet 20-25.000 kroner i projektet, og Andelskassen har givet 15.000 kroner.



Foreningen lejer stationsbygningen af DSB, og huslejen er 9000 kroner.



Foreningen foreslår blandt andet, at bygningen kan rumme: Café, øvelokale, kreaværksted, lektiecafé, kontor, pop-op-butikker og fællesspisninger.

- Det viser, at vi er nået ud til folk, og at de har fået øjnene op for, hvad vi vil med det her sted, siger Rikke Dyrgård Kaspersen, der sammen med Martin Dyrgård Kaspersen og Nee Nielsen er initiativtager til stationsprojektet.

Når foreningen overtager stationsbygningen, kommer den første tid til at gå med at vælte vægge og sætte i stand, og Rikke Dyrgård Kaspersen regner med at kunne invitere til åbningsfest i begyndelsen af april.

“ Det viser, at vi er nået ud til folk, og at de har fået øjnene op for, hvad vi vil med det her sted Rikke Dyrgård Kaspersen, initiativtager til "Liv i Ringe Stationsbygning"

- Men man er velkommen til at komme og give en hånd med, siger hun.,