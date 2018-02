Fodbold: Boldklubben Marienlyst samler godt med spillere ind her lidt over en måneds tid før sæsonstarten i oprykningsspillet i 2. division.

Den tidligere OB-reserve Kristian Weber stiller op for Marienlyst.

Angriberen fik sin fodboldopdragelse i Kerteminde og Munkebo, før han skiftede til OB som 12 årig. Weber har spillet 22 ungdomslandskampe fordelt fra U16 til U20 og fik scoret seks mål i den rødhvide trøje.

Kristian Weber siger til Marienlysts facebook-side:

- Jeg har valgt Marienlyst, fordi jeg føler det er det rigtige skifte for min udvikling. Lige nu har jeg brug for at spille hver weekend, så jeg kan finde mit niveau igen, og Marienlyst er den rigtige klub til at hjælpe mig på vej.

Kristian Weber stiller op for Marienlyst, når holdet får besøg af OB-reserverne mandag klokken 17.00 i en træningskamp, der spilles på kunstgræsset på Windelsvej.