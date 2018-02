Bogense: Det bliver omkring 60 unge nordfynboer, der får æren af at indvie den store sal i Bogenses nye kulturhus Støberiet på Vestre Havnevej - sammen med et forhåbentlig talstærkt publikum.

Nordfyns Ungdomsskole og Nordfyns Musikskole er gået sammen om at opføre Broadway-musicalen Hairspray den 1., 2. og 3. marts i Støberiets store sal.

- Salen bliver færdig nogle dage før, så de unge kan nå at øve der, lover Støberiets ejer Finn Gramvad.

- Det er de unge selv, der har valgt Hairspray, fordi de mener, den fortæller en vigtig historie, der stadig er aktuel, fortæller instruktør Bianca Giese.

- Det er så fedt, at de gerne vil være med til at sætte fokus på racisme og raceadskillelse og den tykke pige, der gerne vil danse, siger instruktøren, der med så stort et hold at holde styr på glæder sig over, at de unge skuespillere er gode til selv at tage ansvar og holde disciplin.

Hairspray foregår i 1960'ernes USA, hvor den buttede pige Tracy Turnblad drømmer om at deltage i et populært tv-danseshow, hvor deltagerne normalt har en noget anden kropsbygning end Tracy.

Det lykkes for Tracy at komme med, og hun bliver ven med en flok sorte, der kun må danse en gang om måneden, når der er "negerdag".