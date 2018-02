Talentet for at køre på de skrå brædder er tydeligt. Tobias Aagaard Hansen fra Cykling Odense er også dansk mester i sprint og parløb. Og selv om han også kører landevejscykling om sommeren, så kan han bedst lide banecykling.

Den 15-årige cykelglade fynbo, der 10. marts fylder 16, har et stort smil på i inderkredsen på Thorvald Ellegaard Arena. På cykelbanen i Odense er han netop blevet en suveræn nordisk mester i pointløb i U17-klassen. Han vandt alle pointspurterne på nær den sidste og kronede mesterværket ved som den eneste også lige at nappe en omgang mod slutningen af det 10 kilometer lange løb, så han i alt fik 35 point, mere end dobbelt så mange point som de nærmeste.

- Nej, man kan bare sørge for at variere træningen, siger Tobias Aagaard Hansen, der træner banecykling 10-12 timer om ugen.

Tobias Aagaard Hansen begyndte at køre banecykling samtidig med, at Thorvald Ellegaard Arena blev indviet for tre år siden. Forholdene i arenaen i Odense er dog ikke på højde med banen i Ballerup.

- Der er mere varme på i Ballerup, siger Tobias Aagaard Hansen.

Denne vinterweekend har arrangørerne i anledning af de nordiske mesterskaber sat ekstra varme på, så der op ad dagen skulle blive cirka 20 grader. Men under pointløbet søndag formiddag, hvor sneen vælter ned udenfor, er der ikke mere end cirka 15 grader. Til daglig, når rytterne træner, er temperaturen i cykelarenaen kun omkring fem grader varmere end udenfor.

- Man kører lidt langsommere, når det er koldt, siger Tobias Aagaard Hansen.

Til daglig går han i 9. klasse på Holluf Pile Skole, og efter sommerferien skal han et år på Vejle Idrætsefterskole, der har cykling på skoleskemaet.

Drømmen er at kunne leve af at køre på cykel.

- Jeg vil gerne satse på cyklingen, siger Tobias Aagaard Hansen, der har fået sine første knubs fra cykelsporten.

På det venstre underben har han store blå mærker efter et styrt ved DM i december.

- For to år siden brækkede jeg begge mine arme, da jeg kørte ind i nogen, der var væltet foran mig ved et landevejsløb. Jeg tog fra med begge arme, da jeg røg ned i asfalten. Jeg havde gips på en måned, fortæller Tobias Aagaard Hansen, der forlængst er kommet sig og ikke er bange for at køre stærkt på cykel.

Heller ikke selv om det går rundt og rundt i de stejle sving på den 250 meter lange træbane.