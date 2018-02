Robotterne kommer... har været et skræmmebillede for generationer helt tilbage til Jens Lyn-filmene, men de unge byder en fremtid med maskinerne velkommen.

Men selvom det hele måske lyder en lille smule nørdet og professor-agtigt, så bliver robotvidenskaben leget ind med masser af grin og kreativitet. Via en bærbare computer kan børnene prøve at koble lyde og bevægelser til den ting, de bygger, og selvom der følger elektroniske byggevejledninger med, må man gerne udvikle sine egen maskiner.

Lego Mindstorms Byggesættene i Lego Mindstorms er bygget op omkring den intelligente EV3-klods, der udgør den programmerbare hjerne i robotterne. Sættene kan med deres mange udfordrende og kreative muligheder bruges lige fra 3. klasse og op til universitetsniveau. Hour of codes er en del af den amerikanske Computer Sciense Education Week, hvor skoleklasser over hele verden deltager. Man kan se mere på hourofcode.com/dk

- Eleverne prøver at bygge robotterne helt fra bunden i det system, der hedder Lego Mindstorms Education. De får simpelthen udleveret en æske Legoklodser, hvor der følger motorer, små computere og software med, så børnene kan programmere robotterne og få dem til at gøre det de ønsker, fortæller Morten Flye, der er lærer på skolen.

I et klasselokale er et hold på godt 15 af skolens lidt ældre piger travlt beskæftiget.

- Vi har i løbet af ugen prøvet at dele klasserne op på forskellige måder, og her har drenge og piger været hver for sig. Det er ikke fordi, der er forskel på den måde de arbejder på, for pigerne er fuldt ud lige så engagerede, fortæller Morten Flye.

- Det har været helt vildt sjovt og spændende, men også ret svært at programmere robotten, så den drejer de rigtige steder på banen, fortæller Klara og Mikkeline fra 4. K, mens de prøver at tilpasse robottens bevægelser.

På skift prøver pigerne de små rullende maskiner af på en bane, der er markeret med malertape på gulvet. Pigerne mener, at robotter vil blive en stor del af hverdagen, når de selv bliver voksne.

Alt efter klassetrin bliver Lego-sættene mere avancerede. Hos de ældste elever er der også mulighed for at bygge sensorer på, så robotterne reagerer på omgivelser - og endda at indtale sine egne lyde på en lille computerchip, som robotten så kan gengive.