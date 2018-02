Føns: Der skal mere end varsler om snestorm til at standse vikingerne i Føns fra at tage en frisk dukkert i de brusende, grå bølger. Det hjalp også nok lidt på gå-på-modet, at der stod et spritnyt svedtelt på stranden med en glohed ovn inden i, og muligheden for at genvinde kropsvarmen inden for en overskuelig periode var dermed til stede.

Søndag morgen slog issvømmerne fra Føns Havbane for første gang deres nye svedtelt op. Det er købt hjem fra Finland, og er finansieret gennem en pulje i Middelfart Kommune.

24.000 kroner koster det grønne telt. Så er der en tilhørende ovn og nogle bænke med.

Teltet skal stilles op og pilles ned hver gang, det skal bruges. Det tager 25 minutter at stille det op og omkring en time at få fyret op i ovnen, så teltet rammer en temperatur, der minder om en varm ørkenvind over Sahara.

Issvømmerne havde egentlig forhørt sig om muligheden for at bygge en rigtig svedhytte i området omkring ishuset, men på grund af strandbeskyttelseslinjen, var dette ikke en mulighed. Så det nye svedtelt er et godt alternativ til en rigtig bygning, og det fuldførte sin opgave: at varme en flok halvnøgne, forfrosne mænd op igen.