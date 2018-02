Eleverne, som lørdag aften måtte forlade en brændende bus på vej mod en skiferie i Sverige, var opsat på at fortsætte turen. Men lederne enedes med flere forældre og ungdomsskoleleder Kim Kristensen om at vende tilbage til Fyn.

Det fortæller Kim Kristensen søndag formiddag til Fyens.dk.

- Eleverne var indstillet på at fortsætte turen efter branden, men efter at have talt med de tre ledere på turen og nogle forældre, blev vi enige om at vende hjem til Danmark igen, siger Kim Kristensen.

Heidi West Pedersen, som er mor til en af eleverne, 14-årige Mikkel West Pedersen, blev kontaktet af sin søn lidt efter klokken 20 lørdag aften, og han fortalte hende i telefonen om branden i bussen.

- Jeg sidder tilbage med en følelse af, at hele situationen har været yderst professionelt håndteret af Assens Ungdomsskole. Det er selvfølgelig synd og ærgerligt for eleverne, at skituren alligevel ikke blev til noget, men det var en rigtig beslutning at aflyse turen, siger Heidi West Pedersen til Fyens.dk.

Kim Kristensen fastslår, at der ikke bliver arrangeret en ny skitur for eleverne i år.

- Men eleverne får naturligvis deres penge tilbage nu, da skituren er blevet aflyst, fortæller ungdomsskolelederen.