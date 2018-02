Langeskov: I idrætsforeningen i Langeskov har de et dedikeret udvalg, som sørger for, at der er penge i klubkassen. De passer og plejer klubbens sponsoraftale med energiselskabet OK på 21. år.

Seks til otte gange om året står De Grønne Hjerter i SuperBrugsen i Langeskov. De seks mænd, som udvalget består af, har gjort det i så mange år, at de både har styr på, hvem der allerede støtter Langeskov IF (LIF) med et OK Benzinkort, og hvem der endnu ikke har oprettet et kort, der giver mulighed for at støtte klubben med fem øre pr. liter, de tanker. - Klubbens sponsoraftale med OK trådte i kraft, da OK åbnede en tankstation i byen i 1997. Der var et stort arrangement i Langeskov Hallerne, før stationen åbnede, hvor vi udstedte mere end 500 kort til lokale bilister, siger Bent Andersen i en pressemeddelelse. Han har været med i De Grønne Hjerter siden starten. De Grønne Hjerter fik deres første check til LIF i 1998, og det første års arbejde resulterede i 106.204 kr. til klubkassen.