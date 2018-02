Håndbold: 20-årige Emil Jakobsen, venstre fløj hos GOG, satte i denne uge sin underskrift på en aftale, der betyder, at han bliver i GOG i endnu tre sæsoner.

I GOG's første kamp i anden halvdel af grundspillet - hjemme mod Mors-Thy Håndbold - fejrede Emil Jakobsen forlængelsen med at blive fynsk topscorer med otte må. Det blev til en fynsk storsejr på 31-22 efter 15-8 ved pausen.