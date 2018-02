Lørdag var det atter tid til at rette fokus på 888 Ligaen for GOG.

Det skete i overlegen stil, da GOG hjemme besejrede Mors-Thy Håndbold med 31-22 i et opgør, hvor der aldrig var tvivl om sejren.

Med sejren konsoliderede GOG sig på andenpladsen i ligaen og er med 30 point et enkelt point efter Skjern Håndbold på førstepladsen.

Samtidig har GOG seks point ned til Bjerringbro-Silkeborg (BSV) på tredjepladsen.

Mors-Thy ligger placeret på sjettepladsen med 17 point.

Sejren kom en uge efter, at GOG tabte pokalfinalen med 21-26 til TTH Holstebro og dermed måtte kigge langt efter en titel.

Henrik Jakobsen udlignede til 2-2, og derfra så GOG sig ikke tilbage i første halvleg.

Fire scoringer i træk fra hjemmeholdet øgede til 6-2, og efter 20 minutter bragte Mark Strandgaard GOG foran 8-4.

Mors-Thy kunne ikke følge med i hjemmeholdets tempo og blev tvunget til at lave et hav af tekniske fejl, men Lasse Pedersen fik lov at reducere fra fløjen for gæsterne til 8-15, som blev pausestillingen.

Henrik Jakobsen misbrugte for GOG i anden halvlegs indledning efter et kontraangreb. Føringen var dog stadig på syv mål efter 40 minutter, da Mark Strandgaard lidt heldigt fik øget til 19-12 med sin femte scoring.

Herefter handlede det udelukkende om sejrens størrelse.

Tidligere tog Skanderborg Håndbold hjemme imod Ribe-Esbjerg, og det opgør kom gæsterne bedst igennem.

Efter en pauseføring på 17-14 vandt Ribe-Esbjerg opgøret 34-31, og dermed nåede gæsterne op på 15 point på tiendepladsen, mens Skanderborg stadig hænger i den tunge ende med 11 point på 12.-pladsen.