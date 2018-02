Alexander Sørloth fik debut for Crystal Palace, men det blev ikke til point for nordmandens hold.

Den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth fik lørdag debut for Crystal Palace i Premier League-udekampen mod Everton.

Sørloth havde en række gode aktioner i kampen, men det blev ikke til point for Crystal Palace, der tabte 1-3.

Crystal Palace har efter kampen et snit på et point per kamp. 27 point i 27 kampe er det blevet til. Everton har syv point mere end Palace efter sejren.

Det stod 0-0 ved pausen, men der gik ikke længe, før Evertons Gylfi Sigurdsson slog til.

Islændingen trykkede af udefra, bolden tog et par spring på græsset, og så stod det 1-0 til Everton.

Sørloth bidrog med et par gode oplæg til sine holdkammerater, men ind ville bolden ikke. Det ville den til gengæld for Oumar Niasse i det 51. minut. Han satte panden på et indlæg og passerede Wayne Hennessey til 2-0.

Midtvejs i anden halvleg fik Sørloth selv chancen. Nordmanden satte flot panden på et indlæg, men Jordan Pickford afværgede en scoring med en stærk redning.

Tom Davies lukkede kampen et kvarter før tid med en nem scoring. Derfor betød Luka Milivojevic' straffescoring ikke det store.

West Ham besejrede hjemme Watford 2-0 på mål af mexicanske Javier Hernández. Han slog til i det 38. minut ved at pande et indlæg i kassen, mens en Watford-forsvarer lå på jorden.

Lidt senere stod Marko Arnautovic helt alene i det lille felt. Han scorede til slutresultatet 2-0. Swansea slog Burnley 1-0, mens Stoke og Brighton spillede 1-1.