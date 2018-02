Der kan søndag falde op til 10 centimeter sne, og vinden bliver kraftig med risiko for snefygning. Men sneen vil smelte, når vejret slår over i regn, forudser DMI.

Det kan blive en kold omgang for OB og FC Helsingørs superligaspillere, for ikke at tale om deres fans, når de to hold søndag klokken 14 mødes på Ewii Park i Odense.

Det er holdenes første kamp i forårssæsonen, men det kan meget vel komme til at ligne en snekamp. For DMI venter søndag gedigent vintervejr i Danmark med både synlige mængder af sne og pivende, kold blæst.

Sneen falder først på dagen i de vestlige egne af landet, men snevejret breder sig mod øst og når Fyn omkring middag. Temperaturen stiger fra omkring frysepunktet til op mod fire graders varme, men det vil føles koldt, for vinden bliver frisk til kuling, og den tiltager i løbet af dagen til hård vind til hård kuling med kraftige vindstød, der ved vestvendte kyster kan nå stormstyrke.

Det betyder ifølge DMI, at der lokalt kan blive snefygning.

Lørdag eftermiddag forventede DMI, at søndagens snevejr vil vare mellem tre og seks timer, og at der kan falde fire-otte centimeter sne, i trekantsområdet måske lidt mere.

Meteorologerne forudser, at temperaturen stiger sidst på søndagen, og snevejret vil derfor gå over i regn.

Prognosen for søndagens vejr er ifølge DMI sikker, hvad angår sneen og vinden, men lavtrykket, som er skyld i vintervejret, kan ændre bane, og det kan påvirke DMI's varsling.