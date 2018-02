To mål fra Emil Berggreen var ikke nok til at skaffe Mainz point ude mod Hoffenheim i den tyske Bundesliga.

To danske scoringer i den samme kamp i Bundesligaen er en sjældenhed.

Men lørdag havde Emil Berggreen held med at score to gange for Mainz, som alligevel endte med at tabe med 2-4 ude til Hoffenheim.

Berggreen udlignede til 1-1 i første halvleg, og reducerede til 2-3 i anden halvleg, men det var ikke nok til at skaffe Mainz point.

Hoffenheim kom bedst fra start i kampen, da angriberen Adam Szalai scorede til 1-0 efter 27 minutter.

Minuttet efter scorede Berggreen sit første mål i kampen, da han steg til vejrs på et indlæg, hvor Hoffenheim-keeper Oliver Baumann satsede ved at gå ud af sit mål.

Derfor kunne Berggreen udnytte sin højde til at komme forrest på bolden og heade den ind i tomt net.

I anden halvleg kom Hoffenheim igen bedst ud af starthullerne, og Andrej Kramaric scorede til 2-1 efter 67 minutter.

Og det blev endnu værre for Mainz, da Szalai scorede sit andet mål i kampen efter 74 minutter.

Men Berggreen fik skabt spænding i kampen, da han fik skovlet bolden ind over målstregen seks minutter senere.

En Hoffenheim-spiller havde sparket bolden på stolpen, og Berggreen, som havde været nede og glide på græsset, fik hurtigt rejst sig og sparket den de sidste centimeter ind over stregen.

I slutminutterne lykkedes det dog Hoffenheim at lukke kampen med målet til 4-2, som også blev sat ind af Kramaric. Dermed fik kampen tre dobbelte målscorere.

Mainz er placeret lige under nedrykningsstregen med 20 point efter 22 kampe.

I en af de øvrige bundesligakampe fik Frederik Sørensen fuld spilletid for FC Köln, som tabte 2-4 ude til Eintracht Frankfurt.

I toppen af rækken vandt Borussia Dortmund med 2-0 hjemme over Hamburger SV.

Angriberen Michy Batshuayi, der er lejet fra Chelsea, scorede til 1-0 for Dortmund kort inde i anden halvleg. Mario Götze scorede hjemmeholdets andet mål i overtiden.

Dortmund har med sejren 37 point efter 22 kampe på tredjepladsen. Frankfurt har 36 point på fjerdepladsen. Bayern München topper rækken med 53 point efter 21 kampe.