Siden Fyns Politi for to år siden lukkede deres ellers populære politiudstilling, har en stor del af den ligget i kasser og samlet støv i kælderen hos politimuseet i København. Nu vender den atter hjem til Odense.

I lidt over to år har historieinteresserede måtte leve uden det ellers velbesøgte politimuseum på politigården, efter Fyns Politi i starten af 2016 lukkede museet på grund af pladsmangel. Siden har en stor del af udstillingen ligget og samlet støv i kælderen under politimuseet i København, men tirsdag ser de gamle uniformer, politistave og spritballoner atter dagens lys - denne gang under lysstofrørene i en underjordisk atombunker i Odense.

Atombunkeren i Odense Det var Camilla Freisleben der sammen med sin mand i 2008 så muligheder i den gamle bunker, og efter et omfattende rengøringsarbejde åbnede de Odense Bunkermuseum i juni 2013. Interessen for den atomsikrede bunker stammer fra mandens tidligere arbejde som kampvognsmekaniker.Den 450 kvadratmeter store underjordiske atombunker har adresse på Kragsbjergvej, Odense M.



Bunkeren husede tidligere Odense Kommunes kommandocentral.



I dag er bunkeren indrettet med udstillinger, der viser forskellige sider af Den Kolde Krig.



På museet kan besøgende få et kig ind i et beskyttelsesrum, gå på opdagelse i en særudstilling om ubåde samt rejse tilbage til DDR og finde ud af, hvorfor Olsen Banden var et hit i Østtyskland.



Klokken 11 tirsdag den 13. februar åbner museets helt nye politiudstilling, som rummer en del af det gamle politimuseum fra politigården i Hans Mules Gade.

- Det betyder rigtig meget for mig, at vi får udstillingen tilbage, for jeg synes det var synd, at det ellers velfungerende politimuseum i Odense dengang blev afviklet på grund af pladsmangel, fortæller Jesper Fabricius, der har stået for at få politiudstillingen til Odense Bunkermuseum.

I tre år har han været frivillig rundviser i museet, og som pensioneret politimand glæder han sig over, at han igen kan få lov til at fortælle om Fyns Politis historie.

- Vi bliver nødt til at samle på nogle historiske effekter, for ellers bliver vi historieløse - og hvad skal vi så bygge fremtiden på, spørger den tidligere politimand, der selv har spædet til udstillingen med en række af de gamle politiuniformer, han selv har brugt i løbet af sin 36 år lange karriere som politibetjent.