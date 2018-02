Hvor sjovt det er at spille computerspil hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvor avanceret en teknik, der er brugt til at lave spillet.

Det mener vennerne Mads Ravn Pedersen og Anders Bastrup Kold, der lørdag mødes i Mediemuseets Retro Gaming Cafe på tredje sal på Brandts. Der går ikke mange minutter, efter de er trådt ind i udstillingen, før de har snuppet hver sin controller, og går i gang med et spil Nintendo World Soccer.

På det gamle Bang og Olufsen TV bevæger små klodsede pixelerede mænd sig rundt i mærkelige ryk på, hvad der tilsyneladende er en meget grøn fodboldbane. Tempoet er ikke helt så hæsblæsende som nyere computerspil, og det to rutinerede softwareudviklere kan sagtens tale, mens de spiller.

- Der er også en charme ved, at det er simpelt. Det behøver ikke altid være grafikken, der er fokus på, siger Mads Ravn Pedersen, uden af flytte øjnene fra skærmen.

Det er ikke tilfældigt, at de to venner er dukket op på Brandts for at genopdage barndommens computerspil. De nørder lidt i det til daglig, og særligt Mads Ravn Pedersen har selv en hæderlig samling af gamle spil. Han kan mærke, at interessen stiger på den facebook-side for køb og salg af gamle computerspil, som han administerer.

- Der er 14.000 medlemmer på gruppen nu, og det er gået ret stærkt på det sidste. Jeg tror, det er fordi os, der har spillet det som børn, nu er nået en alder, hvor vi har råd til at begynde at samle på spillene, funderer han.