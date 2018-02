Der er et væld af tilbud til børn - og deres forældre eller bedsteforældre - i ferieugen. Vi har udvalgt et forslag til hver dag i ugen.

Vinterferien er i gang, og hvis ungerne keder sig, er der i Odense masser af muligheder for at komme ud og opleve noget. Måske sammen med forældrene, bedsteforældrene, eller hvem der nu passer på de små, mens skolerne holder lukket.

Odense-redaktionens vinterferie-service har plukket lidt i tilbuddene og fundet frem til seks meget forskellige forslag. Et til hver dag frem til og med lørdag.

Mandag d. 12. februar kl. 11-15, Storms Pakhus:

Hele vinterferien kan børn dyste i forskellige lege, og hver dag byder på en ny udfordrende kategori, som kan være alt lige fra haleleg på rulleskøjter over hockey til ringridning på trehjulet cykel. Alle deltagende børn får et diplom med hjem - lige til at sætte op på pokalhylden. Mandag åbner "Storms Pakhus Games" med dåsekast, curling, langrendsløb og snørebåndsspisning.

Hver dag kl. 11-15 til og med fredag er der nye discipliner i madmarkedet.

Tirsdag d. 13. februar kl. 10-12, Kulturmaskinen

Tryllekunstneren Henrik Christensen underviser i Trylleakademiets trylleworkshop. Man kan lære at trylle med reb, kort, mønter og få de nødvendige rekvisitter med hjem, så man kan underholde familie og venner med de nye færdigheder. Det kræver ingen forkundskaber, men man skal være mindst ni år for at deltage. Pris: 250 kr. incl. rekvisitter. Max. 15 deltagere og forhåndtilmelding på tlf. 30 63 52 51 eller via mail info@trylleakademiet.dk Henrik Christensen er stifter af Trylleakademiet. Han er uddannet folkeskolelærer og fortæller, at hans workshop er tilrettelagt på en pædagogisk måde, der sikrer en positiv, personlig og lærerig oplevelse.Onsdag d. 14. februar kl. 11-16, Nordatlantisk Hus:

Var det noget at lære at skrive en saga på ægte islandsk facon? Nordatlantisk Hus byder på en workshop, hvor deltagerne kan lære at skrive runer på ægte kalveskind - med fjerpen og med hjemmekogt blæk. To museumslærere fra Arni Magnusson Institut for islandske studier kommer med deres skriverredskaber, og de vil give børn og deres forældre / bedsteforældre en eftermiddag i sagaernes verden.

De islandske sagaer om konger og helte i Danmark og Norden i vikingetiden blev nedskrevet på kalveskind med fjerpen og med blæk kogt af urter og bær. Sagaerne indeholdt drabeligee historier om de nordiske sagnkonger, voldelige møkonger, vise dronninger, bersærker, trolde og blåmænd.

Udstillingen "Den islandske tegnebog" kan ses i Nordatlantisk Hus og kan måske give ideer til, hvordan man kan dekorere sin saga-historie.

Torsdag d. 15. februar kl. 18-21, Højme Svømmehal:

Vinterbader kunne man selvfølgelig være sej nok til at blive, men man kan også finde noget varmere band at bade i. Og endda få en fest ud af det. Højme Svømmehal afholder vanddiskotek kun for 8-14-årige (husk at medbringe sygesikringsbevis).

Aftenen byder på masser af musik, og der vil være forhindringsbane og løbemåtte i bassinet hele aftenen. Vanddiskoteket afholder også en konkurrence, hvor det gælder om at puste en ballon op under vand (don't try this at home). Entré: 40 kr. (inklusiv en slush-ice).

Fredag d. 16. februar kl. 10.30-11.30, Cirkus Flik-Flak, Herluf Trolles Vej 138:

Som en fast tradition laver børn og unge fra Cirkus Flik-Flak igen i år forestilling for hele familien i vinterferien. Programmet er sammensat af de unge artister og byder på en forestilling, hvor inspirationen er hentet fra cirkusverdenen. Der bliver trylleri, jonglering, optrædener på ethjulede cykler og det hele krydres med musik og gags.

Efter forestillingen vil der som tidligere år være mulighed for selv at prøve de forskellige cirkusdiscipliner. Entré: 20 kr. for børn, 40 for voksne.

Lørdag d. 17. februar kl. 10.30-16, Møntergården:

Odense Bys Museer har vikingetema hele vinterferie-ugen med rundvisninger, vikingelege og knoglelaboratorium.

Om lørdagen er der særlig fokus på vikingetidens tatoveringer, når "Kunsten på kroppen", et tatovør-atelier i København, kommer forbi. De har i mange år specialiseret sig i historisk inspirerede tatoveringer og vil vise ældgamle, originale tatoveringsteknikker frem på en levende model og fortælle om tatoveringer gennem historien.

Entreen er 75 kr. for voksne, og børn har gratis adgang.