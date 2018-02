Strib: I disse dage finder den 30. Strib Vinterfestival sted på Strib Skole. Der har været 2000 billetter til salg, og der er omkring 2000 gæster, så det er en glad formand for festivalen, Jørgen Rahbek, der kan konstatere, at planlægningen af årets festival er faldet i god smag hos gæsterne.

Fredag aften spillede Hanne Boel og Anne Linnet i hver deres hal på skolen.

- Kiggede man ind i den hal, hvor Anne Linnet spillede, så så det ud som om, der var udsolgt, siger han.

Ligeledes spiller Michael Falch og Allan Olsen hver deres koncert lørdag aften, og også disse er der meldt udsolgt til.

- Det har været fantastisk, og der er god stemning. Vi bliver ved med at arrangere denne festival så længe, vi gider, og når det går så godt, så giver det lyst til at fortsætte, fortæller Jøren Rahbek.

Fredag aften var omsætningen så god, at den oversteg festivalens fredag aften sidste år med omkring 25 %.

- Når vi har en større omsætning, så er det et samspil af tilfældigheder, som snævrer sig ind til et program, siger Jørgen Rahbek.

Festivalens folk har brugt omkring et halvt år på at lægge programmet, og hvert år lyttes der til gæsternes musikønsker, som tages med i overvejelserne, når et nyt program for festivalen skal lægges og musikerne bookes.