Hjemløse

Flere kommuner sender hjemløse foran i boligkøen. De skeler til Odense, hvor man har succes med at inddrage almennyttige boliger.

Hjemløsheden har bidt sig fast i en række provinsbyer, og flere af dem har kigget mod Fyn for at finde det rette værktøj. I Odense er det nemlig lykkedes at bringe antallet af hjemløse ned med et enkelt greb: At give dem en bolig. Odense Kommune har benyttet en ret, som alle kommuner har: Retten til at anvise borgere til hvert fjerde ledige lejemål, der opstår i de almennyttige boligforeninger. Så lidt anviser kommunerne i dag Kommunerne har ret til at anvise sårbare borgere til en fjerdedel - 25 procent - af de ledige lejemål i almene boligforeninger. En ret de slet ikke er i nærheden af at udnytte, selvom de har mange hjemløse:Esbjerg har anvist 2,1 procent (har 174 hjemløse).



Fredericia har anvist 4,6 procent (har 38 hjemløse).



Holstebro har anvist 5,7 procent (har 52 hjemløse).



Randers har anvist 2 procent (har 79 hjemløse).



Aarhus har anvist 8,3 procent (har 790 hjemløse).



Viborg har anvist 6,7 procent (har 87 hjemløse). Mange provinsbyer har ikke brugt retten til at gå udenom ventelisten for at sikre en bolig til hjemløse. Avisen Danmarks gennemgang viser, at byer som Esbjerg, Viborg og Fredericia har anvist ganske få borgere, selv om de har et stigende antal hjemløse. Det skal der laves om på nu, lyder det fra Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V). Ved den sidste optælling var der 174 hjemløse i Esbjerg, hvilket var en stigning. Og samtidigt anviste kommunen kun beboere til 2,1 procent af de ledige boliger. - Vi er ikke stolte af at have et stigende antal hjemløse, og det gør vi noget ved nu. Vi kommer til at sætte ind på flere fronter, og en af dem vil være at bruge anvisningsretten mere aktivt. Vi er blandt andet inspireret af Odense Kommune, siger borgmesteren.

Ny strategi i Randers

Esbjerg har allerede indledt et samarbejde med boligforeningerne om at anvise unge borgere til 15-20 etværelses boliger under særlige vilkår, oplyser Jesper Frost Rasmussen. - Kommunen overtager simpelthen ansvaret for borgeren det første halve år, hvor vi sætter ind med støtte, siger han. Støtten er nødvendig, da hjemløse typisk har mange andre problemer end at mangle et hjem. De skal blandt andet lære at være ordentlige naboer, oplyser Jesper Frost Rasmussen. Også i Randers har de taget grundigt fat i at få givet nogle ordentlige forhold til byens hjemløse, siger borgmester Torben Hansen (S). I forvejen har kommunen bragt tallet ned fra 103 til 79. Hidtil har Randers dog ikke brugt anvisningsretten, men det kommer til at ske nu: - Vi har lige indgået en aftale med boligforeningerne om anvisningsretten fra januar 2018. Derudover har vi sat 1,3 millioner kroner af årligt til en ny hjemløse-strategi, siger borgmester Torben Hansen (S).

Aarhus mangler boliger

Aarhus har 790 hjemløse, men rådmand Kristian Würtz (S), mener ikke det realistisk at anvise meget mere end de nuværende 8,3 procent til de almene boliger. - Vi har et godt samarbejde med boligforeningerne, men der er for få billige boliger. Det nytter jo ikke, at vi henviser en hjemløs kontanthjælpmodtager til en treværelses lejlighed, som han ikke har råd til at sidde i. Så bliver det bare et nyt nederlag, siger han. Bestræbelserne i Aarhus går især på at få bygget flere billigere boliger og på en ny masterplan for hjemløse, oplyser rådmanden.

Boligen kommer først