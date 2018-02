Odense: To spiritusbilister blev natten til lørdag pillet ud af trafikken af Fyns Politi. Klokken 02.45 standsede en patrulje en 20-årig mand fra Odense, da han kom kørende ad Christmas Møllers Vej i Bolbro.

Han blæste alkometeret over det tilladte og blev derfor taget med til en blodprøve, der skulle fastslå hans nøjagtige alkoholpromille.

Det samme blev en 44-årig mand, også fra Odense, som klokken 03.20 blev standset af en politipatrulje på Kalørvej vest for Odense.

Betjentene kunne konstatere, at manden var beruset, og de skønnede ham også påvirket af et euforiserende stof. I bilen fandt betjentene en mindre mængde hash.

Manden blev derfor sigtet for både spirituskørsel og overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og derefter kørt til en læge for at få taget blodprøver, der kunne fastslå hans præcise alkoholpromille, og om han var påvirket af et euforiserende stof.