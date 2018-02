Han fortæller desuden, at kun tre af mændene er anholdt nu. De er alle af anden etnisk baggrund og bor ikke i Bogense. For den sidste mand, som kendte forurettede, kunne forklare, at han intet havde med knivoverfaldet at gøre.

- Han er væk, og vi har ikke gjort så meget aktivt for at lede efter ham lige nu. Vi har haft rigeligt andet at se til. Men vi skal nok få fat i ham på et eller andet tidspunkt, siger vagthavende hos Fyns Politi Lars Thede.

Ejeren af Bella Pizza & Grill, Cemil Bostan, fortæller, at butikken intet har at gøre med overfaldet, og at politiet var der, fordi de skulle anholde en person i nærheden.

- Det der er sket ude i Bogense i går, det har slet ikke noget med os at gøre. Det skete helt ovre ved Meny, og så er der bare fire andre mennesker, som bliver anholdt.

Dette kan vagthavende hos Fyns Politi Lars Thede dog ikke bekræfte.

Cemil Bostan siger, at Fyens Stiftstidendes dækning af historien, hvor Bella Pizza & Grill er blevet nævnt, kommer til at gå ud over butikkens omsætning.

- Jeg kommer til at miste mange kunder på grund af sådan en artikel, når der er tre pizzeriaer i Bogense. Det kommer til at se ud som om i Bogense, som er en lille by, at folk er blevet anholdt i min butik, og at de er fra min butik. Og det passer slet ikke.