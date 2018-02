I hele denne uge har Magnus Cort (Astana) spurtet med de bedste og været tæt på etapesejrene i Dubai Tour.

På lørdagens femte og sidste etape var 25-årige Cort igen med fremme i massespurten, og han endte på en ottendeplads.

Samtidig forsvarede danskeren den samlede andenplads i cykelløbet. Havde han vundet etapen, var det endt med samlet sejr i Dubai Tour for Cort.

Men sådan gik det ikke, da et styrt forstyrrede Cort i afslutningen. Styrtet betød, at blandt andre Mark Cavendish (Dimension Data) og Nacer Bouhanni (Cofidis) blev sat ud af spillet.

Italieneren Elia Viviani (Quick-Step) vandt den kaotiske etape og endte dermed som samlet vinder af løbet.

Til gengæld vandt Cort ungdomskonkurrencen og blev dermed indehaver af den hvide trøje, og samlet set var det et af karrierens bedste resultater.

- Jeg havde håbet på et bedre resultat på etapen, men er glad for andenpladsen og den hvide trøje. Jeg blev bremset lidt af styrtet, men det fjernede nogle af sprinterne foran mig.

- Vi forsøgte at lave et godt lead-out, men det lykkedes ikke. Vi mistede hinanden, og jeg var for langt tilbage til at køre en god spurt, siger Cort ifølge feltet.dk.

I løbet af denne uge har Cort sprintet sig til andenpladser på to etaper og kørt i top-10 på de øvrige tre etaper i Dubai.