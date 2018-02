Dunkelt. Mere lys i byen, tak!

Ansporet af netop at have læst i et referat fra teknik-og miljø-udvalgsmøde om "udlicitering af drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Nyborg Kommune", hvor jeg forgæves ledte efter en beskrivelse af kvaliteten af belysningen, skriver jeg nu min beklagelse her.

Sammen med ca. 40-50 andre løbere under NGIF, har jeg i efterhånden en hel del år, løbet rundt i Nyborgs gader, især om aftenen, og de sidste par vintre, har det desværre, i nogle af gaderne, været næsten helt i mørke.

I takt med indførelsen af "sparepærer" (gætter jeg på) er belysningen visse steder blevet så ringe, at det er svært at se, hvor man sætter fødderne. Svanedamsgade, Knudshovedkvarteret, Christianslundsvej for blot at nævne nogle af dem, jeg lige har i erindringen, er virkelig så dårligt oplyst, at man næsten løber i blinde.

Hvis man er en kommune, som gerne vil profilere sig på gode idræts- og sportsfaciliteter og gerne vil fremme borgernes fysiske sundhed, kunne man vel godt ofre lidt mere strøm på, at man også kan færdes udendørs om aftenen uden risiko for at falde, fordi man næsten ikke kan se kantsten og ujævne fliser på grund af dårlig belysning.

Var det dog ikke en ting, som kunne prioriteres i den nye udlicitering: Bedre belysning af Nyborgs gader?