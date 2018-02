Fyns Amts Avis mener: Tricktyveri skal tales ihjel

Flere gange om måneden rapporterer Fyns Amts Avis om tricktyveri. Både på åben gade og i hjemmet, men navnlig i hjemmet. Et tricktyveri er, når en tyv stjæler ejendele fra en person ved hjælp af snyd og oftest ved at aflede opmærksomheden. Tit er der mindst to tyve, selvom det umiddelbart ser ud, som om der kun er en, der beder om en tjeneste. Det kan være alt fra at bede om et glas vand til at blive vist vej, men det største problem er dem, der udgiver sig for at være hjemmehjælpere.

“

Tricktyveri i eget hjem rammer de svageste borgere. Dem der har brug for at kunne stole på, at når de åbner døren til deres hjem, så lukker de hjemmehjælpen eller hjemmesygeplejersken ind og ikke en tyv, der render med kontanter og smykker til en værdi af mange tusinde kroner. Problemet er stigende, samtidig med at der bliver flere og flere svage borgere, der bor alene i eget hjem. I dag er der cirka 100.000 borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. Det skal vi gøre noget ved - i fællesskab vel vidende, at når alle har ansvaret, er der heller ikke nogen, der sidder med ansvaret. Men der skal fokus på problemet nu, og alle skal byde ind.

Vi har et samfund, der i høj grad bygger på tillid for eksempel, når togføreren på sin gang gennem togvognen spørger, om der er nye rejsende. Når nyopgravede kartofler lægges i poser med 20 styk i hver og sættes ud til vejen sammen med en beholder til at putte pengene i. Når bibliotekerne lader det være op til brugere selv at registrere, hvad de låner. Den tillid er unik, når vi sammenligner os med andre lande. Men tilliden synes at være under pres. Og det rammer de svageste borgere hårdest.

Man kan begynde med sig selv og dernæst de nærmeste pårørende. At aktivere den kritiske sans ved at have tænkt over at det kan være en tricktyv, der står og ringer på døren, og hvad man så skal gøre eller netop ikke gøre. Kender man nogen ældre, svage borgere, der måske har brug for et par gode råd til at beskytte sig mod tricktyveri uden at blive skræmt fra vid og sans. Sådanne samtaler føres bedst over et par kopper kaffe. Men det skal ikke stoppe her.

Det er nødvendigt, at kommunerne og politiet - måske endda i samarbejde med Ældre Sagen - inden for kort tid får sat fokus på tricktyveri i form af en oplysningskampagne. Når en borger modtager hjemmehjælp, så skal han eller hun også gøres opmærksom på, at der er øget risiko for, at han eller hun bliver udsat for tricktyveri.

Selvom tricktyveri foregår inden for hjemmets fire vægge, så er det ikke ensbetydende med, at det er alle andre uvedkommende. Tværtimod. Det er en samfundsopgave, men den begynder hos den enkelte borger.