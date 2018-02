- Godt det ikke er mig, der skal en tur i baljen i det vejr, lød det fra en af publikummerne på havnen i Assens i minutterne inden, syv medlemmer af Assens Dykkerklub sprang i havnebassinet i Assens for at slå katten af tønden.

Og det var da også bidende koldt lørdag formiddag ved midtermolen, hvor dykkere iført våddragter kastede sig frygtløse ud over kajkanten og ned i Lillebælt, mens de med mere eller mindre held forsøgte at give tønden et ordentlig slag.

Efter en række år, hvor Assens Dykkerklub havde valgt at lægge tøndeslagningen på havnen i dvale, genoptog dykkerklubben for et par år siden traditionen.

Og igen i år kvitterede publikum ved at møde ganske talstærkt frem til denne noget anderledes fastelavnsfest - trods kulde og frostlignende tilstande

- Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt, og så er det jo også en måde at skabe lidt opmærksomhed for vores dykkerklub, fortalte Assens Dykkerklubs formand John Sønderby Pedersen, inden han selv som den første sprang i det iskolde våde element.