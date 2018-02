Nyborg GIF Håndbold havde lørdag premiere på træning for udviklingshandicappede. Der mødte nok op til at oprettet holdet Nyborg Superkids.

Lykkeliga er skabt med udgangspunkt i håndboldspilleren Rikke Nielsens arbejde i Aalborg for at skabe et håndboldhold for udviklingshandicappede børn og unge.Lykkeligas mål er over en tre-årig periode opbygge og udvikle et nationalt netværk af håndboldhold for udviklingshandicappede børn i alderen 6-15 år. Projektet sigter efter at aktivere mere end 300 udviklingshandicappede børn på minimum 15 hold.Nyborg Superkids under Lykkeliga er blandt de nyeste, og på Fyn er der Lykkeliga-hold i Langeskov.Holdene ledes og trænes af frivillige. Børnenes familier aktiveres i et netværk omkring håndbold - der sigtes efter at aktivere op mod 1000 familiemedlemmer over de tre år.Lykkeliga skal komme samfundet til gode ved at skabe bro mellem udviklingshandicappede og den brede befolkning.Læs mere på www.lykkeliga.dk

Sådan er holdningen i Nyborg GIF Håndbold, og er grunden til, at et hold på ti trænere og frivillige fra klubben lørdag i minutterne op til klokken ni i en lidt nervøs stemning står og venter.

I tråd med klubbens værdigrundlag, at håndbold skal være for alle, at klubben er for alle, og der er plads til alle, er planen at byde udviklingshandicappede på håndbold-oplevelser. Og det skal være Nyborgs bidrag til Lykkeliga, en landsdækkende håndboldturnering for udviklingshandicappede.

Klokken ni har tilstrømningen af børn og unge dumlet værternes premierenerver. Kort efter er der gang i opvarmning og boldlege, der i sig rummer den alvor, at det også gælder at lære noget håndboldteknik.

Efter en halv time sætter Karina Rohde Bjørch sætte kamp op. På enhver håndboldbane er der stjerner. Som nu André Sørensen på 17 år, der gang på gang fisker bolden til sig og i et hop over stregen skyder mål. Så tit, at hjælperne minder om, at håndbold er holdspil. André finder ud af at aflevere til de mere forsigtige som Emil Hindsgaul, 15 år, så han får mulighed for at sende bolden mod mål.

Selv Per Le Pedersen, mindst af statur, befinder sig tydeligvis fint med at suse rundt mellem benene på de store, snuppe bolden og sende den mod mål. Per repræsenterer aldersspredningen på holdet. Han er otte år. Og har ikke prøvet håndbold før.

- Det er min sport. Jeg kommer igen på lørdag! erklærer han, da han efter endt træning sammen med sine voksne er på vej ud af hallen.