Den danske OL-skiløber Christoffer Faarup går efter at blive den bedste i verden inden for otte år.

Når rivalerne suser hurtigere ned ad pisterne end Christoffer Faarup, motiverer det blot den danske OL-skiløber endnu mere.

I disse dage og uger går han efter en placering i top-20 i en af sine discipliner ved OL i Pyeongchang, men han har også prøvet at være langt fra de bedste.

I starten af karrieren handlede det kun om ikke at blive nummer sjok.

- Jeg har været ganske dårlig og langsom de første år. Jeg kan huske min første sæson, hvor jeg løb internationalt, der lå jeg 16-17 sekunder efter og havde målsætninger om ikke at blive sidst i et eneste løb.

- Så det tog lidt tid, men jeg har ligesom altid haft lyst til at køre stærkere, og det har motiveret mig at få lidt bank af de andre.

- For så har jeg tænkt, at det skal simpelthen ikke være sandt, at det skal være sådan her, og det har så hjulpet, siger Faarup i et interview til Discovery.