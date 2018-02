Drive-in er kendt hos mange fastfood-kæder, og nu kan man i Dubai også sejle hen til en flydende restaurant og få et måltid udleveret. Den flydende restaurant ligger ud for strandene ved Jumeirah og kan benyttes af sejlere og vandscooterkørere.

Kommer man i en større båd, skal man holde afstand til sail-in-restauranten og vente på, at en medarbejder ankommer på vandscooter medbringende menukort og et flag. Når sejlerne er klar til at afgive bestilling, vifter de med flaget, og medarbejderen vender tilbage for at modtage ordren og siden levere maden.

Aqua Pod hedder den flydende restaurant. Den er eldrevet og er i øvrigt designet til at kunne opsamle det affald, der flyder forbi, oplyser Dubais Turistkontor. (thor)